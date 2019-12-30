Губернатор Мурманской области пообещал, что в Долине Славы исправят ошибки в именах павших воинов

СЕГОДНЯ 16:54 2019-12-30T16:54:37+03:00

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2019 год в Мурманской области прошел под эгидой празднования 75-летия Петсамо-Киркенесской операции. 2020-й тоже будет особенным, причем для всей страны - мы отметим 75-летие Великой Победы. К такой дате нужно подойти так, чтобы не было стыдно.

А поработать есть над чем. На "Форуме СМИ", состоявшемся 29 декабря, губернатору Андрею Чибису рассказали, что на мемориале в Долине Славы многие фамилии павших героев написаны с ошибками. Об этом не раз говорили, в том числе известный краевед Михаил Орешета, но почему-то работа так и не началась.

Главу региона такая информация удивила, и он потребовал разобраться в ситуации.

- Конечно, работа над ошибками должна быть проведена. Это нельзя так оставлять, - отметил Андрей Владимирович.

Также ему рассказали о памятнике неизвестному солдату в Оленегорске, который на самом деле не безымянный. Просто табличка с именем героя была утеряна.

Напомним: в свое время разгорелся скандал с надгробиями из Долины Славы, которые выкинули на свалку.

ИСТОЧНИК KP.RU