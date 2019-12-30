В Мурманске ночью загорелись автосклады

СЕГОДНЯ 11:50 2019-12-30T11:50:50+03:00

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В последнее время в Мурманске крупные пожары не такая уж редкость. В середине декабря случилась трагедия: загорелся авианосец «Адмирал Кузнецов», который унес жизни двух северян. Также в конце месяца эвакуировали торговый центр Plazma из-за клубов пара со склада. А на этот раз в ночь с 29 на 30 декабря в заполярной столице загорелись автосклады, да так, что улицу совсем задымило.

- В два часа ночи произошло возгорание на Кольском проспекте, 50/3. Пожар был внутри боксов, горела площадь в 50 квадратных метров. На месте работали два отделения специальной пожарной части №3 и служба пожаротушения. В 2.59 пожар был локализирован, в 3.38 – ликвидировано открытое горение, в 3.39 был дан отбой рангу «1 бис». Эвакуировали технику: четыре легковых автомобиля, квадроцикл и снегоход, - уточнил «КП» начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Сейчас проводится проверка, причины пожара устанавливаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/752532" frameborder="0"></iframe> Пожар автоскладов в Мурманске.Автор: vk.com/pvm51

ИСТОЧНИК KP.RU