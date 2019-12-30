Мурманские "моржи" попадут на Первый канал

СЕГОДНЯ 15:54 2019-12-30T15:54:02+03:00

Участники акции и съемок для Первого канала пришли в новогодних костюмах. Фото: vk.com/murman_crazy_ice

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Кто-то перед Новым годом ходит в баню, а кто-то окунается в прорубь. О том, как это делают мурманчане, Первый канал уже снимал сюжет этой осенью. Но появился повод у наших коллег вернуться с камерами.

- Первый канал и программа "Доброе утро" снова предложили нам стать героями их репортажа! Тема сюжета - новогодняя, поэтому те, кто желает поучаствовать в съемках, готовим себе новогодние купальные костюмы! Это может быть колпак Деда Мороза, украшенный "дождиком" купальник и т.п. - оповести спортсменов руководитель общественной организации "Моржи города Мурманска" Александр Рожков.

Точная дата эфира, когда наших земляков покажут по телевизору, пока не известна.

Также на выходных состоялась акция "Закаленная Россия - здоровая страна". В ее рамках проходят массовые и одиночные заплывы и даже театрализованные выступления в проруби. Для этого выбрали самое светлое время суток окутанного полярной ночью Мурманска - час дня.

- В ней приняли участие более 30 человек, от пенсионеров до детей. Сотрудники аварийно-спасательного отряда следили за безопасностью, - пояснил Александр Рожков.

ИСТОЧНИК KP.RU