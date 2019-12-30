В правительстве Мурманской области сообщили, что МАГУ и МГТУ не объединят, но высшую мореходку ждут большие изменения

СЕГОДНЯ 10:48 2019-12-30T10:48:32+03:00

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Объединения двух крупнейших вузов Мурманской области МАГУ и МГТУ очень боятся. Ведь дела у высшей мореходки и так идут в последние годы плохо, а тут еще перспектива уйти под крыло вуза, где много гуманитарных направлений, которые плохо вяжутся с морским делом и точными науками.

Андрей Чибис еще в должности врио губернатора сообщил, что объединение остановлено. На прошедшем 29 декабря "Форуме СМИ" он сообщил, что слияния вузов точно не будет. Но МГТУ ждет большая перезагрузка.

- Скоро мы будем отмечать юбилей университета, и он должен стать настоящим центром арктических компетенций, причем с акцентом на те проекты, которые важны для региона: Севморпуть, развитие рыбной отрасли, - пояснил глава Мурманской области.

В том числе уже известно, что будет обновлено руководство МГТУ - план по этому шагу уже есть.

ИСТОЧНИК KP.RU