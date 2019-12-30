2019-12-30T08:51:23+03:00
Общество

Метель утихла: Дороги Мурманской области открыли для проезда

1,5 дня жители Териберки и Туманного просидели в изоляции
Елена МОЛОДЦОВА
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Все дороги октрыты в Мурманской области. Фото: murmansk.bezformata.comВсе дороги октрыты в Мурманской области. Фото: murmansk.bezformata.com
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Все выходные на Кольском полуострове бушевала метель. Штормовой ветер вкупе со снегом внесли серьезные коррективы в транспортное сообщение Мурманской области. Напомним: в 17.00 28 декабря с 32 километра была закрыта дорога на Териберку и Туманный.

Следом движение перекрыли на участке Заполярный – Сальмиярви с 0 по 23 километр. А 29 декабря транспортный коллапс образовался на федеральной трассе. Сначала с 1149 по 1380 километры она оказалась не доступна для большегрузов, а потом дорогу полностью перекрыли на участке с 1245 по 1272 километр. К счастью, через несколько часов непогода стала сбавлять свой напор.

- В 16.00 открыт для проезда участок с 1245 по 1272 километр на трассе «Кола». С 17.00 движение возобновлено на дороге Заполярный – Сальмиярви, а также сняты ограничения с 1149 по 1380 километра федеральной трассы. С 9.00 30 декабря открыт проезд с 32 километра автодороги Кола – Серебрянские ГЭС, - сообщает Мурманскавтодор.

В итоге в изоляции дольше всех, по традиции, просидели Териберка и Туманный – 1,5 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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