Правительство Мурманской области подарило семье из Спутника коляску для тройни

СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-30T12:43:33+03:00

Новувую коляску родители опробовали в тот же день. Фото: Из личного архива семьи Моргун

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В уходящем 2019 году в семье Моргун из Спутника случилось тройное счастье - на свет появились богатыри Вадим, Роман и Кирилл. Правда, еще до их рождения Алене и Андрею пришлось столкнуться с проблемой - ютиться впятером предстояло в однокомнатной квартире.

Служебную трешку обещали дать лишь после рождения детей. К счастью, после огласки этой ситуации в СМИ власти вошли в положение будущих родителей и выделили квартиру, в которой Андрей спешно начал ремонт. В итоге родившееся 1 октября тройняшки из перинатального центра отправились уж в просторную трешку. Однако покупку коляски для тройни было семье не потянуть. Алена надеялась, что подарок многодетной семье сделает губернатор Мурманской области Андрей Чибис и не ошиблась.

- В начале декабря нам позвонил поручитель от правительства Андрей Сахаров. Он узнал, как мы живем. Я упомянула, что нам очень нужна коляска. Ведь гулять с мальчиками приходится либо на руках, либо в автолюльках, а ведь они уже подросли и весят больше пяти килограммов каждый. Он пообещал решить вопрос, и за неделю до Нового года нам сообщили, чтобы ждали Деда Мороза, - рассказывает Алена Моргун.

В роли доброго волшебника выступила вице-губернатор и министр строительства Мурманской области Оксана Астахова. Она пожелала многодетным родителям сил, терпения и мудрости, чтобы воспитать сыновей достойными гражданами России.

Радости Алены и Андрея не было предела. Они сердечно поблагодарили правительство региона за внимание и в тот же день опробовали коляску.

ИСТОЧНИК KP.RU