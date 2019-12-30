СЕГОДНЯ 08:14 2019-12-30T08:14:35+03:00

А на объездной дороге в Мурманске произошла массовая авария

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Что и говорить, в выходные дорожные условия были далеки от идеала: снег, ветер и лед - плохие спутники автомобилистов. Напомним: из-за непогоды даже перекрывали сразу несколько дорог. Но это все равно не помогло избежать аварий.

- В Мурманске на Восточно-объездной дороге столкнулись сразу восемь машин, - сообщает группа «Мурманск ДТП ЧП».

По словам очевидцев, первым не справился с управлением на сложном участке водитель Lada Priora. Уже через несколько минут к нему присоединились те, кто засмотрелся на упершуюся в сугроб легковушку.

Еще через полчаса стало известно, что под Мончегорском с трассы сошли грузовик и автобус.

- Оба инцидента произошли из-за погодных условий. Никто не пострадал и в оформлении ДТП не нуждался. Автобус был без пассажиров, - сообщил инспектор отдела по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко. - Сотрудники ДПС и дорожные службы помогли вытащить транспортные средства из снега.

ИСТОЧНИК KP.RU