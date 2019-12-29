2019-12-29T13:35:41+03:00
Общество

В Мурманске переименуют Центр временного содержания животных

Но на его работе это никак не отразится
Елена ЧУМАКОВА
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Название новое, условия старые. Фото: ММУП "Центр временного содержания животных" г. МурманскНазвание новое, условия старые. Фото: ММУП "Центр временного содержания животных" г. Мурманск
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К работе Центра временного содержания животных в столице Заполярья есть масса вопросов как у зоозащитников, так и у обычных граждан. Первые не довольны условиями для братьев наших меньших, а вторые – обилием собак на улицах городов и поселков Мурманской области. Но с нового года в центре грядут изменения.

С 1 января 2020 года Центр временного содержания животных сменит названия. Как отразится это на жизни подопечных ЦВСЖ?

- Необходимо привести документы и работу центра в соответствии с федеральным законом №498 «Об ответственном обращении с животными». В связи с этим из муниципального унитарного предприятия ЦВСЖ превратится в муниципальное бюджетное учреждение, а из его названия исчезнет слово «временного», - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Мурманска.

Суть же центра останется прежней. Туда будут привозить отловленных бездомных собак и стерилизовать, а потом выпускать обратно, если, конечно, они не агрессивны и не представляют угрозы для людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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