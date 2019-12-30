2019-12-30T10:03:55+03:00
Общество

В Хибинах на месте, где произошла смертельная лавина, заметили отчаянных спортсменов

2 января снег засыпал гостью из Санкт-Петербурга
Ника СВЕТЛОВА
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В опасном лавинном очаге снова видели любителей рискнуть своей жизнью. Фото: Борис ВахмистровВ опасном лавинном очаге снова видели любителей рискнуть своей жизнью. Фото: Борис Вахмистров
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Начало этой зимы в Мурманской области стало более чем снежным. Хибины укрыло белыми шапками, лавины сходят буквально от любого чиха.

Но отчаянных это не останавливает: на диких склонах гор видят тех, кто игнорирует все предупреждения сотрудников МЧС и здравого смысла. Так, на склоне Кукисвумчорр, где 2 января сошла лавина, под которой погибла спортсменка из Санкт-Петербурга, снова заметили людей.

- Такое впечатление, что некоторые Homo так и на стали Sapiens. Иначе как объяснить, что "особо одаренные" лезут в лавинные очаги после метели и снегопада при степени лавинной опасности 3 из 5. Это если говорить длинно. А коротко можно сказать знаменитой фразой Сергея Лаврова. На этот раз обошлось, но не факт, что фортуна будет и дальше благосклонной. Года не прошло, как в этом месте погибла девушка из Санкт-Петербурга, - написал на личной странице в "ВКонтакте" сотрудник центра лавинной безопасности АО "Апатит" Борис Вахмистров.

Напомним: 2 января три туриста из северной столицы ушли с оборудованных трасс комплекса "Кукисвумчорр" на целинный кулуар горы. Они специально подрезали снег, чтобы сошла лавина. Спасти удалось только двух человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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