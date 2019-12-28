Из-за ухудшения погоды в Мурманской области перекрыли дороги

СЕГОДНЯ 17:13 2019-12-28T17:13:22+03:00

На дорогах разгулялся сильный ветер на пару с гололедицей. Фото: vk.com/pogoda51

Изменить размер текста: A A

В канун Нового года погода Мурманскую область радовать не хочет: в заполярных городах и селах разгулялся сильный ветер на пару с морозом, а на дорогах сплошная гололедица.

-28-29 декабря погоду Кольского края будет определять восточная периферия активных циклонов, которые сместились с Северной Атлантики в Норвежское и Баренцево моря. Ночью 28 декабря в регионе ожидается морозная погода. Днем 28 декабря и в течение следующего дня в Мурманскую область придет сильный порывистый ветер, снег и повышение температуры воздуха, - отмечают синоптики Мурманского УГМС.

Из-за неблагоприятных метеоусловий в Заполярье уже перекрыли некоторые участки дорог.

-28 декабря с 17.00 в связи с резким ухудшением погодных условий - повышения температуры воздуха и сильной гололедицы, закрывается автодорога «Кола – Серебрянские ГЭС» от 32 до 135 километра (поселок Туманный) и автоподъезд к селу Териберка от 00 километра до 40 километра, - предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кольского района.

Водителям стоит быть как можно осторожнее на дорогах, чтобы не попасть в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU