Мурманский легкоатлетический манеж занял третье место среди лучших спортивных спец-сооружений в России

СЕГОДНЯ 17:55 2019-12-28T17:13:48+03:00

Мурманский легкоатлетический манеж был введен в эксплуатацию 1 сентября 2015 года. Фото: правительство Мурманской области

В финалисты объект попал в рамках национального конкурса «Арена»

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Одно из главных спортивных учреждений Мурманска видно из разных точек города. Сине-оранжевое здание с панорамными окнами узнает каждый северянин – это же легкоатлетический манеж! Стало известно, что объект отличился на федеральном конкурсе.

- Легкоатлетический манеж Мурманска занял третье место в номинации «Специализированное спортивное сооружение» на II Национальном конкурсе на образцовое спортивное сооружение «Арена», - сообщается на сайте правительства Мурманской области.

Организаторы конкурса – Олимпийский и Паралимпийский комитеты России и Российская ассоциация спортивных сооружений, также его поддержало Министерство спорта Российской Федерации. Члены жюри – представители спортивных организаций и федераций, служб эксплуатации спортивных объектов и архитектурного сообщества.

На конкурсе оценивали функциональность, архитектуру и дизайн спортивных сооружений, эффективность их деятельности, доступность для маломобильных групп населения. Торжественное награждение победителей, лауреатов и призеров национального конкурса «Арена» пройдет 15 мая 2020 года на международной выставке Sports World в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU