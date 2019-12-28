Новозеландский фотограф запечатлел жизнь Мурманска в полярную ночь

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-28T15:34:07+03:00

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Мурманск, безусловно, суровый и холодный, но при этом красивый заполярный город! И замечают это не только местные жители. Фотограф из Новой Зеландии опубликовал репортаж о жизни северян и непредсказуемости погодных условий.

Амос Чаппл из Киви – автор репортажа «Сорок дней темноты». Новозеландец в своей статье подробно рассказывает, когда был основан Романов-на-Мурмане, что произошло с самым большим за полярным кругом городе в России в период революции, как северяне сдерживали атаки в период Великой Отечественной войны.

- Мурманск был основан как Романов-на-Мурмане в 1916 году, когда царь Николай II искал незамерзающий порт, который позволил бы доставлять военные припасы от союзников России, - написал Амос Чаппл.

Турист из Киви не только детально изучил историю, но и пообщался с северянами.

- Большинство молодых людей, с которыми я общался, говорили, что они не возражают против зимы, когда в небе сверкает северное сияние и снег покрывает землю. Один администратор отеля сказал: «В любом случае, лето действительно длится всего неделю или две, а зима здесь прекрасна. Мне так больше нравится», - передал ответы мурманчан автор статьи.

Гость Мурманска сделал упор не на красоту северной природы, а на повседневную жизнь за полярным кругом. Чаппл сфотографировал покупателя, который заглядывает в рыбный киоск во время снежного урагана, бывшего моряка, обнимающего лайку, ожидающую транспорт женщину, которая выглядывает из аптеки в метель.

Полный фоторепортаж Амоса Чаппла можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU