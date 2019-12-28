2019-12-28T15:34:07+03:00
Общество

Новозеландский фотограф запечатлел жизнь Мурманска в полярную ночь

Фоторепортаж гость из заграницы сопроводил историей города
Лидия АРСТОВА
Поделиться:
Амос Чаппл сделал ставку на повседневную жизнь Мурманска. Фото: petapixel.com/Амос ЧапплАмос Чаппл сделал ставку на повседневную жизнь Мурманска. Фото: petapixel.com/Амос Чаппл
Изменить размер текста:

Мурманск, безусловно, суровый и холодный, но при этом красивый заполярный город! И замечают это не только местные жители. Фотограф из Новой Зеландии опубликовал репортаж о жизни северян и непредсказуемости погодных условий.

Амос Чаппл из Киви – автор репортажа «Сорок дней темноты». Новозеландец в своей статье подробно рассказывает, когда был основан Романов-на-Мурмане, что произошло с самым большим за полярным кругом городе в России в период революции, как северяне сдерживали атаки в период Великой Отечественной войны.

- Мурманск был основан как Романов-на-Мурмане в 1916 году, когда царь Николай II искал незамерзающий порт, который позволил бы доставлять военные припасы от союзников России, - написал Амос Чаппл.

Турист из Киви не только детально изучил историю, но и пообщался с северянами.

- Большинство молодых людей, с которыми я общался, говорили, что они не возражают против зимы, когда в небе сверкает северное сияние и снег покрывает землю. Один администратор отеля сказал: «В любом случае, лето действительно длится всего неделю или две, а зима здесь прекрасна. Мне так больше нравится», - передал ответы мурманчан автор статьи.

Гость Мурманска сделал упор не на красоту северной природы, а на повседневную жизнь за полярным кругом. Чаппл сфотографировал покупателя, который заглядывает в рыбный киоск во время снежного урагана, бывшего моряка, обнимающего лайку, ожидающую транспорт женщину, которая выглядывает из аптеки в метель.

Полный фоторепортаж Амоса Чаппла можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мурманский легкоатлетический манеж занял третье место среди лучших спортивных спец-сооружений в России
Из-за ухудшения погоды в Мурманской области перекрыли дороги
Новозеландский фотограф запечатлел жизнь Мурманска в полярную ночь
Онкобольным детям из Мурманска вручили новогодние подарки
Серьезное ДТП: под Мончегорском Volvo врезался фуру
Из заказника «Кутса» на юго-западе Мурманской области сделают природный парк
Жителям Мурманска приходят запоздавшие квитанции за газ
ЗА ШУБОЙ!
Мурманскую область признали одним из самых встревоженных регионов России
В Мурманске собирают людей на поиски пропавшего Робертаса Эльскиса
В Мурманске откроется новогодний фестиваль «На севере – жить!»
Повар из Мурманска угостила Сергея Лаврова треской "Северное сияние"
Житель Апатитов обнаружил в холодильнике на съемной квартире отрезанную ступню
Проект Мурманской области «Наша рыба» стал лучшей региональной практикой
В Кировске мужчину, который справлял нужду у детского сада, обвинили в эксгибиционизме
В Оленегорске огромная сосулька пробила крышу пристройки
В Мурманске пройдет чемпионат по кикбоксингу, посвященный памяти Элины Гисмеевой
Депутат из Североморска стал Дедом Морозом и поздравил многодетную семью с праздником
Под Полярными Зорями в лоб маршрутке выехала фура
Из-за угрозы взрыва в четвертый раз эвакуируют здание правительства Мурманской области
В Заполярном открылся самый северный кинотеатр в России
Новый год 2019-2020 в Мурманске: праздничная программа, перекрытия
В Мурманской области 54-летний мужчина не признался, что касался 12-летних девочек в интимных местах
В Мурманской области получила развитие история с "самой чудовищной елкой России"
"Доживет только до двух лет": на лечение годовалого малыша из Мурманска надо собрать 156 миллионов рублей
КАРАКУЛЬ — В МОДЕ!
Жильцов аварийного дома №15 на улице Царевского в Мончегорске расселят к 2021 году
В Кировске возбудили уголовное дело по факту гибели бабушки под колесами погрузчика
Жители Мурманска жалуются на странные требования сотрудников газовой службы