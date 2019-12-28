В Мурманске собирают людей на поиски пропавшего Робертаса Эльскиса

СЕГОДНЯ 09:12 2019-12-28T01:09:43+03:00

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В Мурманске то и дело пропадают люди. То подростки сбегают из дома, то взрослые северяне исчезают без следа. Так, сейчас в заполярной столице ищут 12-летнюю Милену Панченко, которая 24 декабря ушла из Мурманского центра помощи детям, и с тех пор местоположение ее не известно. А еще раньше, 22 декабря, в областном центре пропал 52-летний Робертас Эльскис, на поиски которого уже объявлен сбор всех неравнодушных горожан.

-Внимание! Мурманск! Объявляем сбор на поиски Эльскис Робертаса Йоновича. Встречаемся 28 декабря, в 11.30 на остановке КРГС Причалы (Нижне-Ростинское шоссе). Форма одежды - по погоде. С собой стоит взять фонари, горячее питье, перекус, - сообщили в группе поисково-спасательного отряда “МурманСпас” в соцсетях.

Напомним: мужчина ушел с базы отдыха “Чунга-Чанга” (она находится в столице Заполярья на улице Маяковского,8 в) и уже неделю его повсюду ищут. Известно, что Робертас Йонович работает на Мурманском траловом флоте.

По всем интересующим вопросам можно связаться с координаторами поискового отряда: 8-911-311-70-20 (Ольга) и 8-911-339-89-41 (Ирина).

ИСТОЧНИК KP.RU