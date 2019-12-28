Из заказника «Кутса» на юго-западе Мурманской области сделают природный парк

СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-28T01:14:26+03:00

Для достижения цели экспертам предстоит решить две важные задачи

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На границе с Финляндией в Мурманской области расположен государственный природный заказник «Кутса». На 52 гектарах живут порядка 20 видов северных животных.

Обитатели заказника занесены в Красные книги России и региона. Также под охраной заказника более 100 видов сосудистых растений, около 50 видов лишайников и мохообразных. В недрах заказника – настоящая драгоценная шкатулка с кварцем, аметистом и рубинами.

Эксперты Всемирного фонда дикой природы России продолжают реорганизовывать заказник «Кутса» в природный парк. Перед экспертами стоят две задачи. Первая - сохранение природных ценностей. Вторая - активное участие людей в процессе создания и формирования парка.

- В природном парке важно иметь точки притяжения – объекты познавательного туризма. Это могут быть исторические музеи, сбором контента для которых будут заниматься местные жители, - предложил директор агентства развития природных территорий «За_природу» Денис Деменко.

В соседней Финляндии сейчас создается национальный парк «Салла» площадью 10 тысяч гектаров. Русско-финская команда специалистов даст новые возможности для развития природного парка, уверены в WWF России.

- Создание этих двух парков даст отличную возможность укреплять сотрудничество между муниципальными образованиями, городами и приграничными регионами по обе стороны государственной границы. С помощью финансовых инструментов ЭС наши регионы будут иметь возможность развивать свои территории, - рассказала координатор проекта Соня Аатсинки.

ИСТОЧНИК KP.RU