В Кировске мужчину, который справлял нужду у детского сада, обвинили в эксгибиционизме

СЕГОДНЯ 16:13 2019-12-27T16:13:24+03:00

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Сообщений о мужчинах, обнажающихся на публике, не так уж мало - едва ли не в каждом популярном заполярном паблике в "ВКонтакте" проскальзывают такие посты. Правда, до полиции дело доходит редко - не спешат северяне подавать заявления на извращенцев.

Но этот случай в Кировске особенный. Здесь у детского сада и школы на улице Кирова заметили мужчину с половыми органами напоказ.

- Жители написали заявление, материал находится в работе, - уточнила "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Впрочем, как стало известно нашему изданию, на деле все было несколько иначе, чем преподнесли соцсети. Мужчин был очень пьян и решил справить нужду на улице. На свою беду он это стал делать в людном месте у детского сада. Хмель не позволил ему сразу надеть штаны, поэтому кировчане и лицезрели его наготу.

ИСТОЧНИК KP.RU