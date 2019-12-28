2019-12-27T22:10:18+03:00
Общество

Жителям Мурманска приходят запоздавшие квитанции за газ

Из-за этого северяне не могут вовремя их оплатить
Наталья ЛОБАНОВА
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Мурманчанам, которым вовремя не пришли квитанции за голубое топливо, советуют обратиться в МРИВЦМурманчанам, которым вовремя не пришли квитанции за голубое топливо, советуют обратиться в МРИВЦФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Ранее «КП» уже писала о том, что мурманчане в последнее время жалуются на газовщиков. То за техосмотр газового оборудования северянам не хочется платить, то сотрудники газовой службы зачем-то просят у жильцов копию договора собственности на квартиру. А тут еще и платежки за голубое топливо стали приходить позже обычного.

- Квитанции за газ мне все еще не пришли, хотя уже 23 декабря. А оплачивать их нужно до 20 числа, - делится с «КП» житель Мурманска.

В «Мурманоблгазе» объяснили, что по поводу таких ситуаций нужно обращаться в учетно-расчетную службу города, именно там помогут решить проблемы с услугами ЖКХ.

- Такими вопросами занимаются в расчетных службах. Если квитанции пришли позже, то можно обратиться в отделение МРИВЦ по месту жительства. Так, если дом находится в Ленинском районе - на Хлобыстова, 26, в Октябрьском - на Софьи-Перовской, 16А, и в Первомайском - на Щербакова, 26, - рассказали "КП" в организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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