В Оленегорске огромная сосулька пробила крышу пристройки

СЕГОДНЯ 15:39 2019-12-27T15:39:36+03:00

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Когда видишь фотографии ледяных сталактитов, свисающих с крыши многоквартирного дома, с трудом верится, что перед тем, как ударил мороз, здесь не низвергся водопад. Однако гигантские сосульки – жестокая реальность, с которой столкнулись жители Оленегорска.

Днем 26 декабря в сообществе «Подслушано в Оленегорске» появился пост, предупреждающий о ледяном сталактите на доме №30 по улице Парковой. Правда, по словам местных жителей, он не единственный в городе – есть как минимум еще один на Строительной, 51.

Ледяной сталактит напугал местных жителей. Фото: Подслушано в Оленегорске

Вероятно, резонансный пост и подвиг сотрудников управляющей компании «Наш город Плюс» ликвидировать опасность. В 16.15 появилась информация, что работы уже ведутся.

- В 17.00 так сбили, что огромная глыба упала и проломила крышу пристройки. Хорошо, что в тот момент там никто в ней не находился, - сообщила о ЧП в паблике Евгения Мутных.

На кого возложат ответственность за этот инцидент, пока не известно. В управляющей компании пока воздерживаются от комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU