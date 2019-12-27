В Мурманске откроется новогодний фестиваль «На севере – жить!»

СЕГОДНЯ 18:18 2019-12-27T16:28:45+03:00

Чтобы попасть на фестиваль, нужно пройти через светящуюся арку. Фото: правительство Мурманской области

Северян ждут лавки с сувенирами, фудкорт, мастер-классы, фаер-шоу и больше 20 тысяч сверкающих огоньков

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В наступающих новогодних праздниках заполярные жители смогут оказаться в настоящей волшебной сказке, ведь в Мурманске откроется фестиваль «На севере – жить!», который обещает северянам 20 тысяч светящихся огоньков!

- Жду всех на новогодней ярмарке, которая начнет свою работу 29 декабря. Встречаемся в 11.00 на улице Самойловой. Чтобы попасть на фестиваль, нужно пройти через светящуюся арку за отелем «Меридиан», - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона пообещал, что будет действительно круто: мурманчан ждет насыщенная развлекательная программа, анимация, подарки от Деда Мороза и огромное множество искрящихся огоньков. На ярмарке будут работать лавки с сувенирами, вкусный фудкорт, мастер-классы. Также горожане смогут увидеть фаер-шоу и поучаствовать в самом ярком северном флешмобе.

Ярмарка будет работать до 7 января.

ИСТОЧНИК KP.RU