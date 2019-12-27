2019-12-27T13:22:56+03:00
Происшествия

Под Полярными Зорями в лоб маршрутке выехала фура

Помощь медиков понадобилась одному из пассажиров микроавтобуса
Елена МОЛОДЦОВА
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Уходя от летевшей в лоб фуры, микроавтобус оказалося в сугробе. Фото: Кандалакша ОнлайнУходя от летевшей в лоб фуры, микроавтобус оказалося в сугробе. Фото: Кандалакша Онлайн
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Даже неукоснительно соблюдая правила дорожного движения, можно попасть в аварию из-за какого-нибудь экстремала- лихача. Увы, именно такая история произошла с микроавтобусом, следовавшим из Кандалакши в Ковдор с 12 пассажирами на борту.

- ДТП произошло в 17.00 24 декабря на 1180 километре трассы «Кола». Водитель грузового тягача Freightliner с полуприцепом пошел на обгон под запрещающий знак, пересек двойную сплошную и выехал лоб в лоб Mercedes-Benz Sprinter. В результате аварии пострадал один пассажир микроавтобуса, - сообщил инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

К слову, микроавтобус оказался рейсовым и ехал по маршруту №229 Кандалакша – Ковдор. Подоспевшие спасатели помогли пассажирам выбраться из Mercedes, обогрели и доставили в Полярные Зори.

Надо признать, что водитель маршрутке оказался профессионалом и смог уйти от лобового столкновения с фурой. В итоге подбитый микроавтобус въехал в сугроб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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