В Мурманске пройдет чемпионат по кикбоксингу, посвященный памяти Элины Гисмеевой

СЕГОДНЯ 14:57 2019-12-27T14:57:46+03:00

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Страшная новость последнего месяца лета потрясла и омрачила все Кольское Заполярье. 3 августа в Севастополе погибла вице-чемпионка мира по кикбоксингу Элина Гисмеева.

- Всегда останется Элина в нашей памяти и в сердце, Элина сильная, с громадной силой духа, душат слезы, - писали северяне в день происшествия в соцсетях.

Смерть любимого тренера стала страшным ударом и для подопечных Элины Алмазовны. Узнав о случившемся, юные спортсмены плакали. Девушка никогда не жалела времени и сил, которые могла потратить на собственную спортивную карьеру, и занималась с мальчишками и девчонками с того момента, как ей самой исполнилось 18 лет.

Память о хороших людях никогда не канет в Лету. А о человеке, который помог стать сильнее не столько физически, сколько морально такому количеству детей, не забудут вовсе.

- В преддверии Нового года, 28 декабря, на Центральном стадионе, что в Мурманске, на Челюскинцев, 1 состоится чемпионат и первенство Мурманской области по кикбоксингу, посвященное памяти вице-чемпионки мира по кикбоксингу Элины Гисмеевой. Соревнования начнутся в 10.00, - сообщает правительство Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU