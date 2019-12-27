2019-12-27T16:20:50+03:00
Общество

Проект Мурманской области «Наша рыба» стал лучшей региональной практикой

Заполярным жителям очень понравилось, что дары моря начали продавать по доступным ценам
Наталья ЛОБАНОВА
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Проект одержал победу в номинации «Вау-эффект». Фото: gov-murman.ruПроект одержал победу в номинации «Вау-эффект». Фото: gov-murman.ru
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В этом году в магазинах Мурманской области наконец-то появилась недорогая рыба, которую может позволить себе каждый. На прилавках оказалась пикша, треска, окунь, горбуша, креветки и другие морепродукты по низким ценам. Это стало возможным благодаря проекту «Наша рыба», открывшемуся по инициативе губернатора заполярного региона Андрея Чибиса. Такая задумка пришлась по вкусу всем северянам.

Так, 24 декабря в Москве прошла церемония награждения победителей премии «Лучшие региональные практики», и одним из ее лауреатов стал как раз проект «Наша рыба». Он одержал победу в номинации «Вау-эффект», ведь заполярные жители максимально одобрили полезную задумку. Глава Мурманской области назвал победу в конкурсе приятной и неожиданной.

- Когда я приехал в Кольский край, люди мне сказали: «Мы живём у моря, а рыбы у нас нет. Посмотрите, что продаётся в магазинах, и по каким ценам». Мы собрались с рыбаками и договорились, что будем помогать системно менять процедурные моменты, а они в свою очередь поставят в торговые сети рыбу по низким ценам. Безусловно, будем развивать и расширять проект, делая рыбу еще более доступной для жителей Мурманской области, – подчеркнул Андрей Чибис.

Сейчас рыбу по себестоимости можно купить в Мурманске, Коле, Североморске, Апатитах, Мончегорске, Кировске, Оленегорске, Кандалакше и Полярных Зорях и Ковдоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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