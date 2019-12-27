Новый год 2019-2020 в Мурманске: праздничная программа, перекрытия

СЕГОДНЯ 11:47 2019-12-27T11:48:23+03:00

Афиша мероприятий на новогодние праздники 2019-2020 в Мурманске. Мы подскажем, где пройдут народные гулянья

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В новогоднюю ночь на главной площади Мурманска Пять Углов точно не будет тихо. Ведь там развернется праздничная программа, которая должна порадовать всех заполярных жителей.

- В 1.30 на главной сцене города перед гостинично-деловым комплексом «Арктика» начнется праздничное представление с песнями, танцами, играми, выступлением музыкальной шоу-группы с пиротехнической поддержкой, новогодними поздравлениями от Деда Мороза и Снегурочки. А в 2.00 будет большой салют, - уточнили в администрации Мурманска.

Не все дороги в праздничную ночь будут открыты. Так, движение, остановка и стоянка транспортных средств, будут запрещены:

– по ул. Ленинградской, от ул. Воровского до ул. Профсоюзов, с 22.00 31 декабря до 5.00 1 января;

– по ул. Воровского, от пр. Ленина до ул. Коминтерна, с 22.00 31 декабря до 5.00 1 января. На время проведения мероприятий запрещено движение всех видов транспортных средств. Парковка будет ограничена перед «Арктикой» с 1.00 до 3.00 1 января.

Помимо этого, 3 января в 18.00 стадион «Строитель» приглашает всех любителей активного отдыха на свой каток, а 4 января в 14.00 всех желающих зовут на спектакль «Новогодняя Жар-птица», который пройдет в зоне отдыха на Семеновском озере. Еще одно праздничное мероприятие пройдет 7 января - в 13.00 начнется рождественское народное гулянье в детском городке «Сказка».

ИСТОЧНИК KP.RU