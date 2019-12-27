2019-12-27T10:06:38+03:00
Общество

В Мурманской области получила развитие история с "самой чудовищной елкой России"

Возмутившее северян дерево заменили, да только лапки к нему привязали жгутами
Ника СВЕТЛОВА
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Новая елка оказалась даже хуже предыдущей. Фото: Константин БогдановНовая елка оказалась даже хуже предыдущей. Фото: Константин Богданов
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Эта фотография еще долго будет гулять в сети, ведь такой конфуз просто так не забудешь. Напомним: в поселке Нивский, что под Кандалакшей, поставили новогоднюю елочку, но настолько неказистую, что местные жители, мягко говоря, удивились.

А еще сфотографировали дерево и выложили в соцсети. Снимки мигом разлетелись по стране, и заполярную елочку назвали самой чудовищной в России.

На это отреагировали в администрации Кандалакшского района: обещали лишить премии виноватый и заменить деревце. И, правда, в Нивский привезли другую лесную жительницу, да только... еще хуже предыдущей. Новая елка оказалась даже более куцей.

Из непростой ситуации решили выйти с русской смекалкой - привязать к стволу пластиковыми хомутами лапки от другой елки. Когда жители стали фотографировать украшенное гирляндой дерево, заметили стяжки. С одной стороны, хорошо, что первое дерево пустили в ход и не выкинули. С другой, очень жалко, что погибли сразу две елочки, а новогодней красоты в Нивском так и не прибавилось.

Чтобы елочка стала пушистее, к ней стяжками прикрепили лапки. Фото: Ольга Кузнецова

Чтобы елочка стала пушистее, к ней стяжками прикрепили лапки. Фото: Ольга Кузнецова

ИСТОЧНИК KP.RU

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