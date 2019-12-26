Жители Мурманска жалуются на странные требования сотрудников газовой службы

СЕГОДНЯ 17:16 2019-12-26T17:16:05+03:00

Северяне не понимают, почему им приходится платить за техосмотр газового оборудования и отдавать копию собственности на квартиру Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Однако в "Мурманоблгазе" считают, что ничего криминального не происходит

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Суммы в квитанциях за услуги ЖКХ в Мурманске, как известно, не маленькие. Поэтому местные жители не хотят платить ничего лишнего в копилку коммунальщиков. Так, в начале декабря северяне стали возмущаться, что им приходится отдавать деньги за техосмотр газового оборудования

- Кто-нибудь может объяснить, что за ежегодная плата за газовое оборудование организовалась? Неужели каждый год надо делать техосмотр счетчика и газовой панели? Не припомню, чтобы раньше такое было, - пишет в соцсетях мурманчанин Иван Ёлкин.

Однако в «Мурманоблгазе» объяснили, что сотрудники газовой службы действуют по закону, и ничего необычного в таких техосмотрах нет.

- Есть постановление правительства №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». С 2015 года оно действует, и в его рамках раз в год осуществляется техобслуживание счетчиков, плиты, духового шкафа. Рабочие-слесари все должны разъяснять жильцам, когда приходят с проверкой, - рассказала «КП» мастер ОАО «Мурманоблгаз» Ольга Буренок.

Также в «КП» позвонила читательница, которая рассказала, что хочет заменить в своей квартире газовые счетчики, но у нее попросили документ права собственности на квартиру. Женщине показалось это странным.

- Копия собственности на квартиру нужна для того, чтобы заключить обязательный договор на техническое обслуживание. Это можно сделать в Мурманске по адресу: Кольский, 29. Видимо, жительница просто неправильно поняла газовиков, - объяснили в «Мурманоблгазе».

ИСТОЧНИК KP.RU