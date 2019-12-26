Под Новый год в кинотеатре «Полярный» в Апатитах закроют туалет

СЕГОДНЯ 16:09 2019-12-26T16:09:09+03:00

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В новогоднюю ночь хочется не только кушать оливье, пить шампанское и смотреть «голубой огонек», но и выйти на прогулку по заснеженным городским улицам, где радостные жители пускают салюты и поздравляют друг друга с праздником.

Однако в какой-то момент после долгих веселых гуляний может захотеться в туалет, но практически все общественные заведения будут закрыты. Так и в кинотеатре «Полярный» в Апатитах для местных жителей решили не делать исключение в главную ночь года.

- 31 декабря кинотеатр работает до 18.15, в новогоднюю ночь он будет закрыт. У нас не общественный туалет, и мы не откроем его на пару минуток. Просим планировать ваш выход в город в этот день заранее, - предупредили в группе «Кинотеатр «Полярный» в соцсетях.

Так что придется апатитчанам искать другое место, чтобы справить свою нужду, или бежать скорее домой.

ИСТОЧНИК KP.RU