2019-12-26T17:51:20+03:00
Происшествия

В Кировске возбудили уголовное дело по факту гибели бабушки под колесами погрузчика

80-летнюю женщину проводят в последний путь 27 декабря
Варвара РУСЛАНОВА
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Водителю грозит до двух лет лишения свободы.Водителю грозит до двух лет лишения свободы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Увы, смерть абсолютно безразлична к красным дням календаря. 27 декабря в 11.00 Кировске простятся с 80-летней женщиной, которая погибла под колесами погрузчика.

Напомним: авария произошла еще 18 декабря во дворе дома №17 по улице 50 лет Октября. Водитель снегоуборочной техники сдавал назад и не заметил пожилого пешехода. Погрузчик дважды переехал пенсионерку. С тяжелыми травмами бабушка попала в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - сообщила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Скорее всего, после результатов всех экспертиз уголовное дело будет переквалифицировано на часть 3 той же статьи. Водителю грозит лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Кировске возбудили уголовное дело по факту гибели бабушки под колесами погрузчика
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