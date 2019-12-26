Пешеходный мост через Тулому в Коле откроют не раньше 31 декабря

СЕГОДНЯ 14:53 2019-12-26T14:53:08+03:00

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Увы, но жители Колы на новогодние каникулы окажутся отрезанными от лыжной трассы, которая находится на западном берегу реки Туломы. Напомним: осенью в городе началась масштабная реконструкция знаменитого арочного сооружения, транспортный поток был перенаправлен через мост через Кольский залив. До середины декабря пешеходный переход был открыт. Рабочие обещали закрыть его всего на две недели, чтобы сдвинуть старую переправу и приступить к строительству новой. Но обстоятельства сорвали планы.

- Основная причина задержки сдвига пролета моста – вынос кабелей связи. Поэтому пешеходный переход закрыли только 14 декабря. К сожалению, завершить сдвиг пролета к Новому году мы не успеваем. Ориентировочно пешеходный переход будет открыт 15 января. По информации подрядчика, рабочие будут трудиться и в праздники, отдохнув только первые три дня зимних каникул, - рассказал «КП» ведущий эксперт дорожного хозяйства управления дороги «Кола» Денис Таращан.

Так, что до лыжной трассы колянам придется добираться в объезд через мост через Кольский залив на личном или общественном транспорте. Кстати, для спортсменов районной ДЮСШ пустили специальный автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU