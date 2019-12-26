2019-12-26T14:53:08+03:00
Общество

Пешеходный мост через Тулому в Коле откроют не раньше 31 декабря

Сроки сдвинулись из-за работ выносу кабеля связи
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Ходить по мосту в Коле пока нельзя. Фото: Администрация Кольского районаХодить по мосту в Коле пока нельзя. Фото: Администрация Кольского района
Изменить размер текста:

Увы, но жители Колы на новогодние каникулы окажутся отрезанными от лыжной трассы, которая находится на западном берегу реки Туломы. Напомним: осенью в городе началась масштабная реконструкция знаменитого арочного сооружения, транспортный поток был перенаправлен через мост через Кольский залив. До середины декабря пешеходный переход был открыт. Рабочие обещали закрыть его всего на две недели, чтобы сдвинуть старую переправу и приступить к строительству новой. Но обстоятельства сорвали планы.

- Основная причина задержки сдвига пролета моста – вынос кабелей связи. Поэтому пешеходный переход закрыли только 14 декабря. К сожалению, завершить сдвиг пролета к Новому году мы не успеваем. Ориентировочно пешеходный переход будет открыт 15 января. По информации подрядчика, рабочие будут трудиться и в праздники, отдохнув только первые три дня зимних каникул, - рассказал «КП» ведущий эксперт дорожного хозяйства управления дороги «Кола» Денис Таращан.

Так, что до лыжной трассы колянам придется добираться в объезд через мост через Кольский залив на личном или общественном транспорте. Кстати, для спортсменов районной ДЮСШ пустили специальный автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировске возбудили уголовное дело по факту гибели бабушки под колесами погрузчика
Жители Мурманска жалуются на странные требования сотрудников газовой службы
Жители Мурманской области подарили новогоднее чудо 160 ребятам из детских домов
Под Новый год в кинотеатре «Полярный» в Апатитах закроют туалет
В Мурманске пропал 52-летний Робертас Эльскис
Пешеходный мост через Тулому в Коле откроют не раньше 31 декабря
В Мурманске пропала 12-летняя Милена Панченко
Как в Мурманской области будут ходить пригородные автобусы в праздники
31 декабря отменили фирменный поезд «Арктика» из Мурманска в Москву
61-летний житель Умбы зарубил топором знакомую из-за бутылки водки
В Апатитах мужчина попытался украсть елку
На открытие нового катка в Кандалакше приедет Ирина Слуцкая
Из центра помощи детям в Мурмашах снова сбежала 14-летняя девочка
Маски-шоу: В Апатитах наркоторговца вместе с товаром и пистолетом взял спецназ
Териберка стала пятой в рейтинге самых желанных мест для новогодних путешествий
В Мурманске инспекторы ДПС в костюмах Деда Мороза и Снегурочку поздравили водителей с Новым годом
Время покупать норку на Новоторжской ярмарке!
«Ух, прокачусь!»: В Мурманске открылись три ледяные горки
В мурманском Ледовом дворце работала подпольная круглосуточная баня
В Мурманской области идет особенная акция перед Новым годом "Ищу волшебника"
Бабушка, которая в Кировске попала под погрузчик, умерла в больнице
Руслан Усачев представил видео из своего путешествия к Северному полюсу