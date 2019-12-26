2019-12-26T13:52:48+03:00
Общество

Как в Мурманской области будут ходить пригородные автобусы в праздники

31 декабря - у перевозчиков обычный рабочий день
Елена МОЛОДЦОВА
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Пригородные автобусы будут ходить по новогоднему расписанию. Фото: tv21.ruПригородные автобусы будут ходить по новогоднему расписанию. Фото: tv21.ru
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Есть такие профессии, представители которых могут только мечтать о новогодних каникулах. Например, ну какие могут быть каникулы у бригад скорой помощи, пожарных и полицейских. К этой плеяде работающих на все праздники можно отнести и водителей общественного транспорта.

В «Мурманскавтотранс» рассказали, как будут ходить пригородные автобусы в ближайшие дни.

- Изменения коснутся автобусов, следующих по маршрутам № 103, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 117, 120, 124, 134 и 140. 28 декабря транспорт будет курсировать по субботнему расписанию, а вот 31 декабря, несмотря на наступающий Новый год – по будням. С 1 по 8 января автобусы будут ходить по воскресному графику, - рассказали «КП» в отделе эксплуатации «Мурманскавтотранса».

Кстати, водителям сразу нескольких маршрутов придется встречать Новый год за рулем. Так, например, в 23.48 в рейс уходят автобусы №105 из Мурманска и Североморска. В пути настигнет праздник и водителей 106-го маршрута, один из автобусов которого выходит из аэропорта «Мурманск» за 29 минут до боя курантов. А сотрудники, обслуживающие маршруты №108 и 118, отправляются в путь аккурат в полночь. Как показывает опыт, на новогодних рейсах пассажиры есть всегда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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