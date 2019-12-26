СЕГОДНЯ 12:18 2019-12-26T12:24:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Хочешь изменить мир – начни с себя. Гласит популярная в народе мудрость, которой сегодня следуют многие. Северяне от чистого сердца стараются украсить улицы своих городов и поселков, но не все прохожих ценят их старания по достоинству.

Напомним: в воскресенье, 22 декабря, в Североморске с крыльца ювелирного салона предприимчивые местные жители оторвали гирлянды из воздушных шаров. А на днях в Апатитах мужчина покусился на символ наступающего Нового годы.

Инцидент произошел во дворе дома №7 по улице Победы. Как и в ситуации с Североморском, «герой» попал на камеру видеонаблюдения. На записи хорошо видно, как прохожий подходит к елке и долго рассматривает ее, потом куда-то уходи и спустя какое-то время возвращается, хватает зеленую красавицу за ствол и вырывает из сугроба, но провод от гирлянды тянется вверх за деревцем. Мужчина в замешательстве ставит символ Нового года на место и покидает место действия.

В полиции о хулигане сообщать не стали. Напрашивается вопрос: неужели северяне решили по соревноваться в странности своих поступков и испортить предпраздничное настроение окружающим?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/751873" frameborder="0"></iframe> В Апатитах мужчина попытался украсть елку.Автор: Света Ч.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU