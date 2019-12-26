На открытие нового катка в Кандалакше приедет Ирина Слуцкая

СЕГОДНЯ 11:51 2019-12-26T11:37:29+03:00

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Несколько лет самый южный город Мурманской области боролся за реконструкцию одного из местных катков. Напомним: каждый раз Кандалакше не хватало всего несколько голосов, чтобы выиграть новую ледовую арену в конкурсе «Голосуй за свой каток!». Однако настойчивых и целеустремленных северян заметили организаторы и решили подарить им современный каток, как говорится, вне зачета.

Работы по преображению ледовой арены во дворе дома №33 по улице Кировской начались в декабре. Строители успели в срок поставить новые борта, провести освещение и сделать основание. И вот 29 декабря в 12.00 Кандалакша приглашают на торжественное открытие долгожданного катка. Первым на лед выйдет двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

- Мы увидели сильное желание жителей Кандалакши получить каток в своем городе, поэтому особенно рады, что смогли осуществить их мечту. Мы надеемся, что новая площадка придется по сердцу и горожанам, и спортсменам. Тем более, что вход на нее бесплатный, - отметил директор по маркетингу компании-организатора Тома Додан.

ИСТОЧНИК KP.RU