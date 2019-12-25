В мурманском Ледовом дворце работала подпольная круглосуточная баня

СЕГОДНЯ 17:24 2019-12-25T16:43:07+03:00

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В канун Нового года Ледовый дворец зачастую удивляет северян. Совсем недавно здание преобразили подсветкой в виде северного сияния. Но последняя новость не самая позитивная: в помещении работала платная круглосуточная баня.

Коммерческую сауну «Садко» обнаружила прокуратура. При чем, как отметила «КП» старший помощник прокурора по Мурманской области Анжелика Черногубова, не специально. Обследовали одно, нашли совсем другое.

- Совместно с МЧС прокуратура Ленинского округа вышла на проверку противопожарной безопасности в здании Ледового дворца. В ходе проверки объекта выявили функционирование бани на платной основе, - рассказала Анжелика Черногубова.

Помещение предоставили индивидуальному предпринимателю в аренду. Согласно статьи 37 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» использовать спортивные сооружения разрешается только для проведения физкультурных и культурных мероприятий. Кроме того, распоряжаться имуществом предприятия имеет право только правительство, самостоятельно «хозяйничать» генеральному директору нельзя.

- Если сауна и функционирует на базе Ледового дворца, то она должна использоваться для целевого назначения и бесплатно, например, для восстановления спортсменов. Для создания бани на платной основе должны пройти конкурсные процедуры, получены разрешения. В данном случае это незаконно, - добавила собеседник «КП».

Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений требований законодательства, сейчас оно находится на контроле прокуратуры округа.

ИСТОЧНИК KP.RU