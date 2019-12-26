В Мурманске инспекторы ДПС в костюмах Деда Мороза и Снегурочку поздравили водителей с Новым годом
В преддверии Нового года госавтоинспекторы столицы Заполярья стали настоящими волшебниками, подарив горожанам хорошее настроение и каплю чудес. Так, сотрудники ГИБДД переоделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и поздравили автомобилистов и пешеходов с наступающими праздниками.
- На площади Пять Углов нарядные госавтоинспекторы останавливали некоторые машины, напоминая водителям о соблюдении правил дорожного движения, а молодым родителям – о необходимости пользоваться детскими креслами для безопасности малышей. Также, сотрудники полиции подарили мурманчанам обложки для документов, ароматизаторы для автомобилей, памятки, сладкие подарки и светоотражающие элементы, - рассказывают в ОГИБДД по городу Мурманску.
С маленькими пассажирами и пешеходами полицейские-волшебники провели мини-викторины. Ребята отвечали на вопросы Дед Мороза и Снегурочки и рассказывали стихотворения.
Такие профилактические мероприятия продолжатся в городах Мурманской области в течение всех зимних каникул.
ИСТОЧНИК KP.RU