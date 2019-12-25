В Мурманской области идет особенная акция перед Новым годом "Ищу волшебника"

СЕГОДНЯ 16:57 2019-12-25T16:07:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Хочется, чтобы все детки на Новый год нашли под елочкой подарки. К сожалению, не всегда родители могут исполнить мечту дочки или сыночка. Иногда подарок дороговат, а в семье нет лишних денег. Особенно это касается северян, которые каждый "лишний" рубль тратят на борьбу с тяжелой болезнью ребенка.

В фонде помощи детям "Наше будущее" нашли оригинальное решение проблемы - начали акцию "Ищу волшебника". В своей группе в "ВКонтакте" волонтеры рассказывают, что бы хотели получить их подопечные от Дедушки Мороза. А северяне, которые могут помочь, покупают эти подарки.

Некоторые мечты уже сбылись. Например, Даниил Черков очень хотел искусственную елочку и получил ее. А Женя Пенушкин теперь может рисовать: добрая волшебница подарила ему мольберт.

Узнать истории детей и о чем они грезят, можно в специальной теме для обсуждений фонда. Сохраните в юных северянах веру в чудо, она так нужна им в их положении.

ИСТОЧНИК KP.RU