2019-12-25T14:24:21+03:00
Общество

К празднику телевышка в Мурманске засверкала по новым световым сценариям

Оборудование успели восстановить к зимним каникулам
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Телевышка снова радует мурманчан своими огнями. Фото: nat-geo.ruТелевышка снова радует мурманчан своими огнями. Фото: nat-geo.ru
Изменить размер текста:

Три долгих месяца телебашня столицы Заполярья не радовала мурманчан и гостей города своими огнями. Напомним: в самом начале осени гроза повредила световое оборудование на достопримечательности, а капризная погода все время срывала работы по его ремонту. В начале декабря телевышка вновь осветилась огнями, но как метко заметили горожане, до былой красоты им было далеко. Оказалось, что рабочим требуется еще несколько дней, чтобы заменить две светодиодные ленты, но к Новому году оборудование заработает в прежнем режиме. Слово свое специалисты сдержали!

- Меняли светодиодную ленту промышленные альпинисты, которым приходилось свешиваться на канатах и проводить необходимые работы. Но они справились в срок, и 23 декабря световое оборудование было переведено в штатный режим. Кстати, если вы обратили внимание, то мы добавили новые сценарии. Их довольно много, поэтому в ближайшее время будет добавлять по одному каждый день, - рассказал «КП» директор Мурманского ОРТПЦ Александр Овчинников.

Несомненно, такой подарок к Новому году станет приятным сюрпризом для мурманчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В мурманском Ледовом дворце работала подпольная круглосуточная баня
В Мурманской области идет особенная акция перед Новым годом "Ищу волшебника"
Бабушка, которая в Кировске попала под погрузчик, умерла в больнице
Руслан Усачев представил видео из своего путешествия к Северному полюсу
В Мурманской области продают снег и северное сияние в банках
Северный флот наградили орденом Ушакова
К празднику телевышка в Мурманске засверкала по новым световым сценариям
Жителя Мурманска посадили на 2,5 года за хищение сотни миллионов рублей из банка
Завершены поиски 12-летней и 17-летней девочек из Мурманской области
Уборщицу магазина, заставившую покупателей снять обувь, «переселили» в Полярный
Подопечный колонии в Мурмашах стал 41 на Всероссийском чемпионате по шахматам среди осужденных
МЕХА: теория цвета
В Снежногорске осудили хирурга, из-за которого погиб 16-летний мальчик
В Северодвинске на воду спустили атомный подводный крейсер "Новосибирск"
После драки: Депутаты Апатитов хотят ужесточить наказание для буйных подростков и их родителей
Уроженец Кировска застрелил полицейского в Саратове
В Мурманске опечатали баню "Громада"
Полиция нашла всех хулиганов из Полярных Зорь, которые пытались укатить огромный новогодний шар
Жители Мурманской области в среднем должны банкам 271 тысячу рублей на человека
В 2020 году многодетным семьям Мурманской области увеличат ежемесячное пособие до 17 709 рублей
Ребята зло пошалили: В Кольской школе №2 нашли осколок в тарелке с едой
Два пловца из Мурманской области могут попасть в Олимпийскую сборную России
В Мурманске пропала 17-летняя девушка в розовых джинсах
В Мурманской области могут появиться города трудовой доблести