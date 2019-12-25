К празднику телевышка в Мурманске засверкала по новым световым сценариям

СЕГОДНЯ 14:21 2019-12-25T14:24:21+03:00

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Три долгих месяца телебашня столицы Заполярья не радовала мурманчан и гостей города своими огнями. Напомним: в самом начале осени гроза повредила световое оборудование на достопримечательности, а капризная погода все время срывала работы по его ремонту. В начале декабря телевышка вновь осветилась огнями, но как метко заметили горожане, до былой красоты им было далеко. Оказалось, что рабочим требуется еще несколько дней, чтобы заменить две светодиодные ленты, но к Новому году оборудование заработает в прежнем режиме. Слово свое специалисты сдержали!

- Меняли светодиодную ленту промышленные альпинисты, которым приходилось свешиваться на канатах и проводить необходимые работы. Но они справились в срок, и 23 декабря световое оборудование было переведено в штатный режим. Кстати, если вы обратили внимание, то мы добавили новые сценарии. Их довольно много, поэтому в ближайшее время будет добавлять по одному каждый день, - рассказал «КП» директор Мурманского ОРТПЦ Александр Овчинников.

Несомненно, такой подарок к Новому году станет приятным сюрпризом для мурманчан.

ИСТОЧНИК KP.RU