Уборщицу магазина, заставившую покупателей снять обувь, «переселили» в Полярный

СЕГОДНЯ 12:57 2019-12-25T12:38:02+03:00

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Как известно, все информацию, которая появляется в Интернете, лучше проверять, чтобы не ввести самого себя в заблуждение. Так, в декабре в социальных сетях появились фотографии, где уборщица одного из магазина, который якобы находится в Полярном, заставляет покупателей снимать обувь.

- Авторитетная уборщица тетя Люба помыла полы в магазине и заставила всех разуваться при входе, - написали в паблике «Подслушано в Полярном №1».

Однако такой необычный инцидент случился совсем не в Мурманской области, а в Нижнем Новгороде. Как сообщается на сайте URA.RU, дело было перед закрытием продуктового магазина. Уставшая женщина не хотела заново перемывать пол за последними покупателями и попросила их снять обувь у порога. Местные жители не стали спорить с уборщицей и, последовав ее указанию, в одних носках отправились за покупками.

ИСТОЧНИК KP.RU