2019-12-25T11:52:35+03:00
Происшествия

В Снежногорске осудили хирурга, из-за которого погиб 16-летний мальчик

Врач вколола подростку слишком большую дозу анестетика
Варвара РУСЛАНОВА
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Дренирование плевральной полости подростку должны были проводить не в перевязочной, а под контролем аппарата для мониторинга сердечно-сосудистой деятельности.Дренирование плевральной полости подростку должны были проводить не в перевязочной, а под контролем аппарата для мониторинга сердечно-сосудистой деятельности.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Цена врачебной ошибки – человеческая жизнь! В этом на собственном опыте убедилась хирург из Снежногорска.

- 25 апреля 2018 года в медицинское учреждение Снежногорска обратился 16-летний подросток. Врачи диагностировали у него спонтанный правосторонний пневмоторакс и экстренно госпитализировали его в больницу для дренирования плевральной полости, - рассказывает старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Выпустить скопившейся возле легкого воздух хирург, которая всего два года назад получила диплом, решила в перевязочной, где не было ни аппарата для мониторинга сердечной деятельности, ни средств для реанимации. К тому же врач ввела своему юному пациенту слишком большую дозу лидокаина. Передозировка привела к развитию сердечно-сосудистой недостаточности и наступлению клинической смерти. Спустя восемь дней мальчик умер. А хирург стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Суд приговорил ее к 2,5 годам ограничения свободы. Такое же количество времени врач не сможет заниматься медицинской деятельностью. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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