2019-12-25T11:09:39+03:00
Политика

В Северодвинске на воду спустили атомный подводный крейсер "Новосибирск"

Его строительство шло по модернизированному проекту
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Подводная лодка была торжественно выведена из эллинга предприятия. Фото: piter.tvПодводная лодка была торжественно выведена из эллинга предприятия. Фото: piter.tv
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В Северодвинске спустили на воду атомный подводный ракетный крейсер «Новосибирск» проекта «Ясень-М» . Подводная лодка была торжественно выведена из эллинга предприятия. Ее строительство началось осенью 2011 года, церемония закладки состоялась 26 июля 2013 года и была приурочена ко Дню ВМФ

- Развитие атомной подводной составляющей Военно-Морского Флота является приоритетным и находится в поле постоянного внимания Главного командования ВМФ. Экипаж АПЛ «Новосибирск» прошел комплексную подготовку в учебном центре Военно-Морского Флота и готов осваивать новейшую технику и вооружение, - сообщил Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Строительство шло по модернизированному проекту. Согласно Военно-морской доктрине РФ, в перспективе подводные лодки этого проекта, которые строятся большой серией, станут основными многоцелевыми атомными подлодками России

По словам Главкома ВМФ, стратегические и многоцелевые атомные подводные лодки, которыми оснащается Военно-Морской Флот, воплотили в себе лучшие научные достижения в области отечественного подводного кораблестроения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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