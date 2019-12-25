Завершены поиски 12-летней и 17-летней девочек из Мурманской области
В Заполярье то и дело из дома сбегают подростки, совсем не жалея нервы своих родных и близких. Так, несколько дней переволновавшиеся мурманчане безустанно искали двух девочек.
Ксения Алдошина 22 декабря ушла из дома по адресу: Мурманск, улица Крупской, дом №68 и с тех пор не возвращалась. К счастью, 17-летняя девушка уже связалась со своими родными.
Ксения Алдошина уже вышла на связь с мамой. Фото: vk.com/murmanspas51
- Несовершеннолетняя Ксения Алдошина вышла на связь с матерью. Сведений о совершенных в отношении нее преступлений не имеется, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.
Похожая история случилась и с 12-летней Ксенией Мухиной из поселка Мурмаши. Она тоже ушла из дома 22 декабря, местоположение девочки было не известно. Однако, 25 декабря поисково-спасательный отряд «МурманСпас» оповестил, что юная северянка нашлась живой и невредимой. Где же все это время пропадала Ксения – не уточняется. К слову, девочка сбегает уже не первый раз: в сентябре пропавшую школьницу искали несколько дней подряд.
Напомним: в Мурманской области продолжаются поиски 28-летнего Ивана Иванова. Последний раз мужчину видели в войсковой части в поселке Алакуртти 26 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU