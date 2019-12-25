Завершены поиски 12-летней и 17-летней девочек из Мурманской области

СЕГОДНЯ 13:22 2019-12-25T13:05:51+03:00

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В Заполярье то и дело из дома сбегают подростки, совсем не жалея нервы своих родных и близких. Так, несколько дней переволновавшиеся мурманчане безустанно искали двух девочек.

Ксения Алдошина 22 декабря ушла из дома по адресу: Мурманск, улица Крупской, дом №68 и с тех пор не возвращалась. К счастью, 17-летняя девушка уже связалась со своими родными.

Ксения Алдошина уже вышла на связь с мамой. Фото: vk.com/murmanspas51

- Несовершеннолетняя Ксения Алдошина вышла на связь с матерью. Сведений о совершенных в отношении нее преступлений не имеется, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Похожая история случилась и с 12-летней Ксенией Мухиной из поселка Мурмаши. Она тоже ушла из дома 22 декабря, местоположение девочки было не известно. Однако, 25 декабря поисково-спасательный отряд «МурманСпас» оповестил, что юная северянка нашлась живой и невредимой. Где же все это время пропадала Ксения – не уточняется. К слову, девочка сбегает уже не первый раз: в сентябре пропавшую школьницу искали несколько дней подряд.

Напомним: в Мурманской области продолжаются поиски 28-летнего Ивана Иванова. Последний раз мужчину видели в войсковой части в поселке Алакуртти 26 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU