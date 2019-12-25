2019-12-25T09:56:58+03:00
Происшествия

Уроженец Кировска застрелил полицейского в Саратове

32-летнему мужчине грозит пожизненное лишение свободы
Варвара РУСЛАНОВА
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Наркокурьера, стрелявшего в полицейского, суд отправил в СИЗО. Фото: vzsar.ruНаркокурьера, стрелявшего в полицейского, суд отправил в СИЗО. Фото: vzsar.ru
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Только на выходных северяне активно обсуждали в соцсетях драку между подростками и полицейскими в Апатитах. А теперь стало известно, что уроженец Кировска застрелили сотрудника правоохранительных органов в Саратове.

- Около 21.00 21 декабря сотрудники ППС остановили у дома №2 по Киевскому проезду двух мужчин для проверки документов. Один из них достал пистолет и выстрелил в полицейского. Несмотря на тяжелое ранение, блюстители порядка обезвредили злоумышленника и передали подоспевшему подкреплению, - рассказывают в Следственном комитете по Саратовской области.

Как сообщает ИА «Взгляд-Инфо», стрелком оказался 32-летний уроженец Кировска, который вместе со своим 40-летним подельником распространял синтетические наркотики. Собственно говоря, сотрудники ППС застали их в неподходящий момент с зельем на руках. Увы, задержание наркокурьера стоило одному из полицейских жизни – раненный скончался в больнице. Его напарник также находится в медучреждении под присмотром врачей.

Бывшему северянину же грозит пожизненное лишение свободы. В отношении него возбуждены два уголовных дела по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Наркокурьер уже заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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