2019-12-25T13:38:39+03:00
Происшествия

Жителя Мурманска посадили на 2,5 года за хищение сотни миллионов рублей из банка

Мошенник орудовал в составе преступной группировки
Лидия АРСТОВА
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Сотни миллионов рублей потянули всего на 2,5 года колонии.Сотни миллионов рублей потянули всего на 2,5 года колонии.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Как быстро получить много денег? Все просто! Нужно собраться с «друзьями» и ограбить банк. Только за такое светят сразу две статьи уголовного кодекса.

31 октября Октябрьский суд Мурманска осудил местного 37-летнего жителя. Мужчину обвинили по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Северянина приговорили к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

С августа 2013 года по ноябрь 2014 года мужчина вместе с другими мошенниками украл крупную сумму денег. Мурманчанин снабжал соучастников документами для получения липовыми организациями кредитных средств банка, чтобы присвоить их в ближайшем будущем. В общем счете группа похитила из банка свыше 97 миллионов рублей.

- Кроме того, мужчина в составе группы лиц по предварительному сговору осуществил легализацию похищенных денежных средств в особо крупном размере - более 19 миллионов рублей. Мурманский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу осужденного, оставил приговор суда без изменения. Он вступил в законную силу, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Остальные участники группы осуждены к реальным срокам лишения свободы от 2,5 до 4,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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