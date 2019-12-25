Полиция нашла всех хулиганов из Полярных Зорь, которые пытались укатить огромный новогодний шар

СЕГОДНЯ 08:20 2019-12-24T19:02:47+03:00

Злоумышленникам грозит штраф до тысячи рублей или арест до 15 суток. Фото: vk.com/relant_pz

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Вандалов из Полярных Зорь настиг закон. Напомним, 18 декабря пятеро северян решили укатить с городской площади огромный праздничный шар с подсветкой. Однако новогодняя игрушка оказалась слишком тяжелой, и их затея провалилась. Конструкции, которую повалили на бок, не повезло – она погасла, и теперь шарику требуется небольшой ремонт.

Ничего не подозревающих северян в момент их развлечения снимала видеокамера, с помощью которой полицейским удалось задержать правонарушителей.

- Все участники произошедшего уже установлены. В отношении 22-летнего и 20-летнего молодых людей составлены административные акты по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Остальных трех северян только опросили, так как они лишь смотрели на затею своих приятелей со стороны, - рассказала «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Злоумышленникам грозит штраф до тысячи рублей или административный арест до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU