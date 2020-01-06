2019-12-24T17:16:07+03:00
Общество

ЗА ШУБОЙ!

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Только 5 дней! С 15 по 19 января в Выставочном павильоне «МурманЭКСПО» работает крупнейшая российская выставка-продажа – Новоторжская ярмарка «За шубой!». Все размеры шуб в наличии: от 46 до 60. Скидки – до 40%, подарки! Цены низкие*.

Мутон и нутрия – от 15 тыс. руб..

Каракуль – от 59 тыс. руб.

Норковые шубы – от 79 тыс. руб.

Шубы сшиты по ГОСТам. Гарантия – до 2-х лет. Рассрочка. Кредит.**

Добро пожаловать за шубой!

15 – 19 января 2020, с 10:00 до 20:00

Выставочный павильон «МурманЭКСПО»

Мурманск, Кольский пр-т, 51

www.shubu.ru 8(800) 222 63 92 (звонок бесплатный)

*Рассрочка. Кредит. ООО «РусфинансБанк», лиц. ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013

** Срок действия акции с 15 по 19 января 2020. Информация о скидках на ценниках.

ИНН 6950125560

ОГРН 695001001

ООО "Блюз"

ИСТОЧНИК KP.RU

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