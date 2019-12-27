2019-12-26T18:06:06+03:00
Общество

КАРАКУЛЬ — В МОДЕ!

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Когда в зимней одежде жарко, а в осенней куртке холодно, смело надевайте каракуль!

Каракуль — вне времени!

О каракуле издавна сложилось устойчивое мнение как о мехе парадном, официальном, который подчеркивает высокое положение человека в обществе. Например, жакет из каракуля украшал императрицу Александру Федоровну.

Историк моды Александр Васильев в лекции на Новоторжской ярмарке «История меховой моды вчера и сегодня» подчеркнул: «Каракуль — один из материалов, который был популярен в дореволюционное время. Из каракуля любили шить жакеты. Стало популярным сочетание сразу двух мехов - каракуля и, например, крашеной в черный цвет лисы".

В недавнем советском прошлом каракулевые шубы носили жены высокопоставленных персон и партийных лидеров. После чего о каракуле, казалось, забыли все. В начале 90-х каракуль неожиданно произвел настоящий фурор благодаря коллекции Ralph Lauren, в которой этот мех был использован кутюрье для изготовления шапок-кубанок и гусарских венгерок. Сегодня все самые известные дизайнеры мира используют каракуль на все сто процентов. Изумительной красоты вещи из каракуля мы можем увидеть в коллекциях модных домов Dior, Dolce&Gabbana, Donna Karan, Gucci, Etro, Antonio Marras, Salvatore Ferragamo, Prada и многих-многих других.

Во время фестиваля моды «Плес на Волге. Льняная палитра» я беседовала с модельером Вячеславом Зайцевым о современных тенденциях в меховой одежде. Метр российской моды однозначно сказал, что сегодня именно каракуль вдохновляет его на создание новых образов. За что же все любят каракуль? Прежде всего, за удивительную красоту этого меха и неповторимые узоры, которые создают завитки на шкурах. Вот главные признаки качества каракуля, которые определяют цену изделия: форма, размер и комбинация завитка, густота, упругость, шелковистость и блеск меха.

Современные шубы из каракуля — это символ элегантности, утонченного вкуса и статуса. Особенно любим каракуль творческой интеллигенцией, профессурой, супругами высших военных чинов и представителями властных структур.

На Новоторжской ярмарке цены на шубы из высококачественного каракуля начинаются от 59 тысяч рублей. Чем более красивый и уникальный каракуль использован в изделии, тем цена выше. Считается, что самый красивый и ценный каракуль – из Афганистана, Узбекистана и Намибии. Какая каракулевая шуба станет вашей? Выбирать вам!

Добро пожаловать за шубой!

15 – 19 января 2020, с 10.00 до 20.00

Выставочный павильон «МурманЭКСПО»

Мурманск, Кольский пр-т, 51

www.shubu.ru 8(800) 222 63 92 (звонок бесплатный)

ИНН 6950125560

ОГРН 695001001

ООО "Блюз"

ИСТОЧНИК KP.RU

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