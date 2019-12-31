2019-12-24T16:59:36+03:00
Общество

МЕХА: теория цвета

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Интервью с Чешковой А. В.

Натуральный мехдревнейший материал, который использует человечество. Какова причина такой популярности?

Чешкова А.В.: Я думаю, что это связано в первую очередь со свойствами меха. Люди любят блеск натурального волоса, теплоустойчивость, пушистость, мягкость и комфортность. Синтетические и искусственные меха не обеспечивают этой роскоши. Только натуральный мех.

Человеку всегда свойственно все совершенствовать, улучшать. Коснулись ли обработки меха новые технологии?

Чешкова А.В.: Да. Сейчас активно развиваются ферментативные технологии выделки и обезжиривания меха, сохраняющие природные цвета. Активно начинает использоваться плазменная обработка меха, позволяющая получать оригинальные принты. Третье направление — использование новых красителей и высокомолекулярных веществ, придающих меху уникальную колористику и свойства.

Какие же новые свойства благодаря современным технологиям получит мех? Чешкова А.В.: В первую очередь, высокое качество меха. Благодаря современной промышленной химии и механическим операциям, таким как стрижка, перфорация и выщипывание, грубый волос превращается в мягкий и тонкий. Технологии крашения позволяют оживлять цвет меха, подчеркивать его богатые естественные цвета или создавать фантазийные орнаменты методом печати. Современная продукция удивляет. Например, трафаретное крашение на норке с высококачественным отбеливаем позволяет сохранить кожевую ткань и не изменяет эластичности и гибкости.

Покупатели, выбирая себе шубу, часто задаются вопросом: какой мех предпочесть? Крашенный или натуральный? Ваше мнение по этому поводу?

Чешкова А.В.: Это дело вкуса. Любая технология облагораживания меха должна быть направлена на сохранение ценнейших технических свойств, таких как прочность, эластичность, устойчивость к истиранию, влажным воздействиям и химчисткам. Сегодня востребованы как ценные виды меха — норка, лисица, куница, каракуль, - так и более доступные по цене мутон и нутрия. Выигрышное колорирование позволяет получать качественную продукцию. Некоторые технологии крашения способствует даже упрочнению волоса и кожевой ткани. Грамотное дизайнерское решение стирает разницу между крашеным и натуральным мехом.

Какие вы можете дать рекомендации тем, кто носит натуральный мех?

Чешкова А.В.: По своей природе мех — белковое вещество. Белок очень чувствителен к действию химических реагентов, изменению влажности, температурным перепадам. Самая большая проблема — это неправильная эксплуатация меха и неправильное хранение. Во избежание развития специфических грибков aspergillus, шубу нужно грамотно хранить, а лучше — носить, тем более что у нас в России в году 9 месяцев холода. Так что носите натуральный мех и будьте красивыми!

Для справки: Чешкова Анна Владимировна — доктор технических наук, профессор кафедры «Химическая технология волокнистых материалов» Ивановского государственного химико-технологического университета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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