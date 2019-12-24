2019-12-24T17:20:57+03:00
Общество

Жители Мурманской области в среднем должны банкам 271 тысячу рублей на человека

Кольский край оказался на 13 месте в рейтинге закредитованности населения
Наталья ЛОБАНОВА
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Мурманская область далеко ушла от лидеров по долгам.Мурманская область далеко ушла от лидеров по долгам.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Соблазн взять кредит в банке наверняка был у каждого. Особенно, если зарплата не позволяет купить ту или иную вещь. «РИА Новости» провело исследование, составив рейтинг российских регионов по уровню закредитованности населения в 2019 году. Анализ делали на основе данных Центробанка и Росстата. Мурманская область заняла в списке 13 место, далеко уйдя от лидеров по долгам.

- Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека в Мурманской области составляет 271 тысячу рублей. Среднедушевой долг по кредитам от годовой зарплаты в Кольском крае – 42%. Изменение задолженности на одного человека за год - 35 тысяч рублей, - уточняется в исследовании.

Больше всего кредитных должников оказалось в Калмыкии – средний долг местных жителей составил 86% от годовой зарплаты и 248 тысяч рублей на одного человека. А меньше всего уровень закредитованности в Ингушетии – 9,9%. В регионе должны банкам в основном не более 28 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Жители Мурманской области в среднем должны банкам 271 тысячу рублей на человека
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