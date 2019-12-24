2019-12-24T15:07:58+03:00
Спорт

Два пловца из Мурманской области могут попасть в Олимпийскую сборную России

Павел Самусенко рассказал «Комсомолке», что попросил у Деда Мороза на Новый год
Елена МОЛОДЦОВА
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Заслуги Павла Самусенко по достоинству оценили в министерстве спорта Мурманской области.Заслуги Павла Самусенко по достоинству оценили в министерстве спорта Мурманской области.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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В наступающем году мир ждут XXXII летние Олимпийские игры в Токио. И вполне вероятно, что в этот раз внимание мурманчан точно будет приковано к экранам телевизоров – ведь сразу двое наших земляков стали кандидатами в Олимпийскую сборную России.

- Мурманская области впервые за свою историю достигла такого результата по плаванию. Павел Самусенко и Анастасия Сорокина стали кандидатами в сборную России для поездки на Олимпиаду, - отметила и.о. министра спорта Светлана Наумова.

Так, например, Павел Самусенко из Полярных Зорь в этом году собрал медальный зачет соревнований всех уровней от области до мира, по праву став лауреатом губернаторской премии «Олимп» и победителем в номинации «Слава Заполярья». Кстати, его друзья-спортсмены, которым не раз пришлось тягаться с ним силами, отзываются о нем как о настоящем лидере, который не раз вытаскивал команду на пьедестал.

- Я настроен только на победу и готов пройти все испытания на пути к Олимпиаде. Искренне благодарю всех за поддержку. Поверьте, она очень ощущается даже под водой, - обратился к присутствующим Павел Самусенко.

В преддверии Нового года спортсмен попросил у Деда Мороза не новых головокружительных "викторий", а возможность встретиться с семьей – дома Павел не был с сентября, усердно тренировался и выступал на соревнованиях. Впереди его ждет небольшая передышка, после которой Самусенко отправится в долгий заплыв по сборам и соревнованиям, чтобы летом блеснуть на первенстве России в Казани: показать необходимый результат и из кандидата превратиться в полноправного члена олимпийской сборной. Кстати, для этого он должен преодолеть 100 метров на спине не меньше чем за 52 секунды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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