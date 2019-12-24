2019-12-24T14:08:12+03:00
Общество

В Мурманске пропала 17-летняя девушка в розовых джинсах

22 декабря северянка ушла из дома и с тех пор не вернулась
Наталья ЛОБАНОВА
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Мурманчанку повсюду ищут родные и близкие. Фото: vk.com/murmanspas51Мурманчанку повсюду ищут родные и близкие. Фото: vk.com/murmanspas51
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Родные и близкие 17-летней Ксении Алдошиной уже несколько дней не находят себе места от волнения. И неспроста. 22 декабря девушка ушла из дома в Мурманске на улице Крупской, дом №68 и до сих пор на связь не выходила, ее местоположение неизвестно.

Северянка была одета в ляпистое серо-зеленое болоньевое пальто с капюшоном, розовые джинсы и черные полуботинки.

Приметы: рост 168 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные, длиной чуть ниже плеч, карие глаза.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшей северянке, просят позвонить по телефонам в полицию: 02 или 102 или в поисково-спасательный отряд "МурманСпас": 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41.

Напомним: в Мурманской области продолжаются поиски 28-летнего военного Ивана Иванова. Последний раз мужчину видели 26 ноября в войсковой части в поселке Алакуртти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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