2019-12-24T13:06:02+03:00
Общество

В Мурманске прошел первый благотворительный офицерский бал

Собранные деньги пойдут на лечение мальчика, который не слышит
Мария ПАШЕНКОВА
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Благотворительный офицерский бал прошел в Мурманске впервые. Фото: Екатерина ДегтяренкоБлаготворительный офицерский бал прошел в Мурманске впервые. Фото: Екатерина Дегтяренко
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Раньше балы были местом общения, возможностью завести нужные знакомства, решить проблемы, да и просто отдохнуть. Да и в наши дни это не только красивое, но и полезное мероприятие. В Мурманске состоялся первый заполярный офицерский благотворительный Новогодний бал. Кстати, его участниками стали не только военные, но и гражданские. Всего около 50 человек из Североморска, Александровска, Видяево и Мурманска.

-Людей было не очень много, потому что бал проходил впервые, и мы прощупывали почву. Участники во время подготовки освоили около десяти танцев: кадриль, польку, мазурку, полонез, вальс, падеграс, бранль и другие, - рассказала организатор мероприятия, представитель Молодежного центра содействия развитию социальных инициатив "Ювента" Татьяна Пучкова. - Бал был по максимуму приближен к стандартам. Но! Это не ретроспектива и не постановка. Это светское и культурное мероприятие. Мы хотим объединить современные реалии и самое прекрасное, что осталось в прошлом - культуру, честь.

участие в танцах приняли почти 50 человек. Фото: Екатерина Дегтяренко

участие в танцах приняли почти 50 человек. Фото: Екатерина Дегтяренко

Вход на мероприятие был платным - вырученные деньги пойдут на лечение четырехлетнего Андрея Куравина, которому нужна операция по восстановлению слуха. На нее надо собрать 85 тысяч долларов, часть суммы уже есть.

Бал будет проходить и в дальнейшем. Ближайший состоится 31 мая и будет приурочен ко дню рождения Северного Флота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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