2019-12-24T12:00:36+03:00
Общество

Елочные базары 2019 в Мурманске: где купить живую елку на Новый год

Елочные базары в Мурманске будут работать до 31 декабря. Мы подскажем, где купить самое красивое деревце на Новый год
Наталья ЛОБАНОВА
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Красивую елочку можно купить во всех округах заполярной столицы. Фото: pixabay.comКрасивую елочку можно купить во всех округах заполярной столицы. Фото: pixabay.com
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С каждым днем Новый год все ближе и ближе. Помимо покупки подарков и раздумий о том, что приготовить на праздничный стол, нужно не забыть про главный символ – елочку. Пока некоторые северяне наряжают искусственную зеленую красавицу, другие хотят почувствовать в доме аромат настоящей хвои. Для этого в Мурманске развернулись елочные базары, где можно купить живое деревце на любой вкус.

- Ярмарки будут работать по всему городу до 31 декабря, - рассказывают в мэрии областного центра.

В Октябрьском округе они располагаются в районе дома №18 на улице Седова; около дома № 51/33 на улице Полярные Зори и в районе разворотного кольца автобуса №29 на улице Мира

В Ленинском округе торговых точек чуть больше, чем в Октябрьском. Здесь елочку можно купить в районе дома № 6 на улице Нахимова; в районе дома № 20 на улице Саши Ковалева; у дома № 1 на улице Адмирала флота Лобова; у подземного перехода на пересечении проспекта Героев-североморцев и улицы Чумбарова-Лучинского, и около дома № 9/22 на улице Аскольдовцев.

Первомайский округ тоже не остался без хвойных красавиц. Елочные базары находятся по следующим адресам: в районе дома № 101 на Кольском проспекте; у дома № 3 на улице Морской и около дома № 34 на улице Героев Рыбачьего.

В среднем, живая ель или сосна обойдется местным жителям в 600-700 рублей за 1 метр. Свежие веточки стоят от 200 до 400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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