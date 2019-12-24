2019-12-24T11:15:22+03:00
Происшествия

В Мурманске на складах нашли 3,5 тонны контрафактного алкоголя

Также там незаконно хранили 1,5 тысячи пачек сомнительных сигарет
Лидия АРСТОВА
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Предпринимателя не раз штрафовали на подобные нарушения.Предпринимателя не раз штрафовали на подобные нарушения.Фото: Алексей ФОКИН
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Все тайное рано или поздно становится явным. Так, на складах Ленинского округа Мурманска нашли контрафактный алкоголь и сигареты.Спиртные напитки были с поддельными федеральными марками и без «акцизы». А вот сопроводительные документы пропали. Примечательно, что среди контрафакта красовалась и продукция с этикетками общеизвестных торговых марок.

Под раздачу попали не только бутылки, без законной маркировки оказалась и табачная продукция. Всего полицейские обнаружили 3,5 тонны алкоголя и около 1,5 тысяч пачек сигарет. Невероятно, но факт: ранее собственника этого складского помещения не один раз привлекали к административной ответственности за подобные нарушения.

- По результатам проверки полицейскими в отношении ООО возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкция статьи предусматривает для юридических лиц наложение штрафа в размере от двухсот до трехсот тысяч рублей с конфискацией продукции, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Также полиция проверит причастность обвиняемых в изготовлении и продаже акцизных марок, в незаконном производстве спирта и хранении товара без маркировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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